Exposition – Dans l’exploration du paysage – par Karine GARCIA 1 Rue Saint-Michel Le Dorat, 14 août 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Artiste peintre parisienne présente dans différentes galeries, Karine Garcia s’inspire de la nature et du paysage pour atteindre une abstraction originale et exploratoire..

2023-08-14 fin : 2023-08-27 13:00:00. EUR.

1 Rue Saint-Michel Ancienne Chapelle Notre Dame du Temple

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Parisian painter Karine Garcia, who works in various galleries, draws her inspiration from nature and landscape to achieve an original, exploratory abstraction.

Pintora parisina que trabaja en varias galerías, Karine Garcia se inspira en la naturaleza y el paisaje para lograr una abstracción original y exploratoria.

Die Pariser Malerin Karine Garcia, die in verschiedenen Galerien vertreten ist, lässt sich von der Natur und der Landschaft inspirieren, um eine originelle und forschende Abstraktion zu erreichen.

