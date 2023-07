Exposition – Saisons, entre Berry et Limousin – par Catherine VAN DEN STEEN 1 Rue Saint-Michel Le Dorat, 14 juillet 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Exposition de peintures issue d’un projet autour de la nature, au rythme des saisons dans le nord de la Haute-Vienne, en Basse-Marche, en partenariat avec Madeleine Beaussage (Magnac-Laval)..

2023-07-14 fin : 2023-07-28 13:00:00. EUR.

1 Rue Saint-Michel Ancienne Chapelle Notre Dame du Temple

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An exhibition of paintings from a project based on nature and the rhythm of the seasons in the northern Haute-Vienne region of Basse-Marche, in partnership with Madeleine Beaussage (Magnac-Laval).

Exposición de pinturas de un proyecto basado en la naturaleza y el ritmo de las estaciones en el norte de la Haute-Vienne, en Basse-Marche, en colaboración con Madeleine Beaussage (Magnac-Laval).

Gemäldeausstellung, die aus einem Projekt rund um die Natur im Rhythmus der Jahreszeiten im Norden der Haute-Vienne, in der Region Basse-Marche, in Partnerschaft mit Madeleine Beaussage (Magnac-Laval) entstanden ist.

