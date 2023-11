Algues Vertes avec Mnemotechnic et Poing – BD Concert 1 rue Saint Mélaine Les Portes du Coglais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais Algues Vertes avec Mnemotechnic et Poing – BD Concert 1 rue Saint Mélaine Les Portes du Coglais, 15 mars 2024, Les Portes du Coglais. Les Portes du Coglais,Ille-et-Vilaine .

2024-03-15 fin : 2024-03-15 21:30:00. .

1 rue Saint Mélaine Centre Culturel du Coglais

Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Les Portes du Coglais Autres Lieu 1 rue Saint Mélaine Adresse 1 rue Saint Mélaine Centre Culturel du Coglais Montours Ville Les Portes du Coglais Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 1 rue Saint Mélaine Les Portes du Coglais latitude longitude 48.4415867;-1.3088341

1 rue Saint Mélaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les portes du coglais/