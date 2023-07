MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE SAINT-MARS-DE-COUTAIS 1 Rue Saint Medard Saint-Mars-de-Coutais, 14 juillet 2023, Saint-Mars-de-Coutais.

Saint-Mars-de-Coutais,Loire-Atlantique

Marché de producteurs locaux chaque vendredi de 16h à 19h.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 19:00:00. .

1 Rue Saint Medard

Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Local producers’ market every Friday from 4pm to 7pm

Mercado de productores locales todos los viernes de 16 a 19 horas

Markt mit lokalen Erzeugern jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr

