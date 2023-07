Chemins de Rencontre 2023 1 rue Saint Martin Flayat, 15 août 2023, Flayat.

Flayat,Creuse

Une journée en pleine nature avec une balade contée animée par 3 conteuses, 13 km sur les chemins autour de Flayat, pour (re)découvrir le patrimoine bâti lié à l’eau (pont, fontaine, puits, abreuvoir, lavoir). A la pause déjeuner au village de Manaly, repas tiré du sac ou possibilité d’acheter au food truck, produits fermiers laitiers et pâtisserie puis sieste musicale.

17h30 visite du four à pain au bourg de Flayat

18h30 place de l’église animation musicale avec WOODY WOOD SWING GUM

21 h30 musique traditionnelle FAREM TOT PETAR

LA LIMOUZINE librairie associative et itinérante à but culturel proposera à la vente des livres d’éditeurs indépendants à la pause de midi et le soir.

Restauration le soir food truck

21h 30 observation astronomique du ciel

RANDONNEE : plein 10€ /réduit 8€

PASS JOURNEE : plein 15€ /réduit 12€

SPECTACLES/CONCERT : plein 12€/ réduit 10€

enfants -12ans : gratuit.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . .

1 rue Saint Martin

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A day in the heart of nature with a storytelling walk led by 3 storytellers, 13 km along the paths around Flayat, to (re)discover the built heritage linked to water (bridge, fountain, well, drinking trough, washhouse). At lunchtime in the village of Manaly, enjoy a packed lunch or buy farm produce and pastries from the food truck, followed by a musical siesta.

17:30 visit to the bread oven in the village of Flayat

6:30 pm musical entertainment in the church square with WOODY WOOD SWING GUM

9:30 pm traditional music FAREM TOT PETAR

LA LIMOUZINE bookshop will be selling books by independent publishers at lunchtime and in the evening.

Evening food truck

9:30 pm Astronomical sky observation

RANDONNEE : full 10? /reduced 8?

DAY PASS: full 15? /reduced 12?

SHOWS/CONCERT : full 12? / reduced 10?

children under 12: free

Un día en plena naturaleza con un paseo de cuentacuentos dirigido por 3 narradores, 13 km por los senderos de los alrededores de Flayat, para (re)descubrir el patrimonio construido vinculado al agua (puente, fuente, pozo, abrevadero, lavadero). A la hora de comer, en el pueblo de Manaly, disfrute de un almuerzo para llevar o compre productos agrícolas y repostería en el food truck, seguido de una siesta musical.

17:30 visita al horno de pan del pueblo de Flayat

18:30 animación musical en la plaza de la iglesia con WOODY WOOD SWING GUM

21:30 música tradicional FAREM TOT PETAR

LA LIMOUZINE, librería ambulante con vocación cultural, venderá libros de editoriales independientes a mediodía y por la noche.

Food truck por la noche

21.30 h Observación astronómica del cielo

VACACIONES : completo 10? /reducido 8?

PASE DE DÍA: completo 15? /reducido 12?

ESPECTÁCULOS/CONCIERTO: completo 12? / reducido 10?

menores de 12 años: gratis

Ein Tag in der Natur mit einem von drei Erzählerinnen geleiteten Märchenspaziergang, 13 km auf den Wegen um Flayat, um das mit Wasser verbundene bauliche Erbe (wieder) zu entdecken (Brücke, Brunnen, Brunnen, Tränke, Waschplatz). Mittagspause im Dorf Manaly, Essen aus dem Rucksack oder Möglichkeit, im Foodtruck Milchprodukte und Gebäck vom Bauernhof zu kaufen, dann musikalische Siesta.

17.30 Uhr Besuch des Brotofens im Dorf Flayat

18.30 Uhr Place de l’Eglise Musikalische Unterhaltung mit WOODY WOOD SWING GUM

21.30 Uhr Traditionelle Musik FAREM TOT PETAR

LA LIMOUZINE Vereins- und Wanderbuchhandlung mit kultureller Zielsetzung bietet in der Mittagspause und am Abend Bücher von unabhängigen Verlagen zum Verkauf an.

Verpflegung am Abend food truck

21.30 Uhr Astronomische Himmelsbeobachtung

WANDERUNG: voll 10 / ermäßigt 8?

TAGESPASS: Voller Preis 15 / Ermäßigt 12?

VORSTELLUNGEN/KONZERT: voll 12 / ermäßigt 10?

kinder unter 12 Jahren: kostenlos

