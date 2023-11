Marché de Noël 2023 1 Rue Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel, 9 décembre 2023, Espaly-Saint-Marcel.

Espaly-Saint-Marcel,Haute-Loire

La commune d’Espaly-Saint-Marcel organise chaque année un marché de Noël pour proposer à un large public un événement convivial et chaleureux autour des fêtes de fin d’années;.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

1 Rue Saint-Marcel Gymnase communal

Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Every year, the commune of Espaly-Saint-Marcel organizes a Christmas market to offer a wide public a warm and friendly event to celebrate the festive season;

Cada año, el municipio de Espaly-Saint-Marcel organiza un mercado navideño para ofrecer a un amplio público un evento cálido y acogedor con el que celebrar las fiestas;

Die Gemeinde Espaly-Saint-Marcel veranstaltet jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt, um einem breiten Publikum eine gesellige und gemütliche Veranstaltung rund um die Weihnachtszeit zu bieten;

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay