Stage enfants – ados : tableau d’Halloween 1 rue Saint Louis Bergerac, 25 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’Atelier Garance organise un atelier enfant / ado autour du thème « tableau d’Halloween ».

Le matériel est fourni..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

1 rue Saint Louis Atelier Garance

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’Atelier Garance is organizing a children’s workshop on the theme of « Halloween paintings ».

Materials provided.

L’Atelier Garance organiza un taller para niños y adolescentes sobre el tema « Pinturas de Halloween ».

Materiales proporcionados.

Das Atelier Garance organisiert einen Workshop für Kinder/Jugendliche zum Thema « Halloween-Bild ».

Das Material wird zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides