Stage Croquis de Nu 1 Rue Saint-Louis Bergerac, 30 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’atelier Garance vous propose un stage « Croquis de nu » pour les adultes. (tous niveaux, à partir de 16 ans avec autorisation parentale) .

Sur réservation..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 17:00:00. EUR.

1 Rue Saint-Louis Atelier Garance

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’atelier Garance offers a « Nude Sketching » workshop for adults (all levels, 16 years and older with parental consent).

Reservations required.

L’atelier Garance ofrece un curso de « Esbozo de desnudo » para adultos (todos los niveles, a partir de 16 años con autorización paterna).

Se ruega reservar con antelación.

Das Atelier Garance bietet Ihnen einen Workshop « Aktskizze » für Erwachsene an (alle Niveaus, ab 16 Jahren mit elterlicher Erlaubnis) .

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides