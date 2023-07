Stages enfants et ados à l’atelier Garance 1 Rue Saint-Louis Bergerac, 20 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’atelier Garance organise des stages pour les enfants et adolescents au mois de juillet et août.

L’atelier du jour est « Peintures rupestres ».

Le matériel est fourni et la réservation est obligatoire..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 12:30:00. EUR.

1 Rue Saint-Louis

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Atelier Garance organizes workshops for children and teenagers in July and August.

Today’s workshop is « Peintures rupestres ».

Equipment is provided, but booking is compulsory.

Atelier Garance organiza talleres para niños y adolescentes en julio y agosto.

El taller de hoy es « Pintura rupestre ».

Se proporciona el material y es obligatorio reservar.

Das Atelier Garance organisiert in den Monaten Juli und August Praktika für Kinder und Jugendliche.

Der heutige Workshop ist « Höhlenmalerei ».

Das Material wird gestellt und eine Reservierung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides