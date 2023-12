Cet évènement est passé Soirée de Noël au café des Arts 1 Rue Saint-Laurent Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans Soirée de Noël au café des Arts 1 Rue Saint-Laurent Ornans, 16 décembre 2023, Ornans. Ornans Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 19:00:00

fin : 2023-12-16 02:00:00 . Venez passer une belle soirée de Noël au café des arts,

Venez chantez , karaoké avec les anciens animateurs du Brystol, danser et surtout …. venez rire et vous amuser, le voyage est trop court les amis, faites le 1ere classe ( P. Noiret ) EUR.

1 Rue Saint-Laurent Café des Arts

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Ornans Autres Code postal 25290 Lieu 1 Rue Saint-Laurent Adresse 1 Rue Saint-Laurent Café des Arts Ville Ornans Departement Doubs Lieu Ville 1 Rue Saint-Laurent Ornans Latitude 47.10506 Longitude 6.14735 latitude longitude 47.10506;6.14735

1 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/