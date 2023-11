ATELIER CARTE POP UP AVEC PHILPPE UG 1 Rue Saint-Jean Villemur-sur-Tarn Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villemur-sur-Tarn ATELIER CARTE POP UP AVEC PHILPPE UG 1 Rue Saint-Jean Villemur-sur-Tarn, 25 novembre 2023, Villemur-sur-Tarn. Villemur-sur-Tarn,Haute-Garonne Venez découvrir un auteur illustrateur d’expérience..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

1 Rue Saint-Jean

Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie



Come and discover an experienced author and illustrator. Venga a conocer a un autor e ilustrador con experiencia. Lernen Sie einen erfahrenen Autor und Illustrator kennen. Mise à jour le 2023-10-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villemur-sur-Tarn Autres Lieu 1 Rue Saint-Jean Adresse 1 Rue Saint-Jean Ville Villemur-sur-Tarn Departement Haute-Garonne Lieu Ville 1 Rue Saint-Jean Villemur-sur-Tarn latitude longitude 43.86522;1.50362

1 Rue Saint-Jean Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemur-sur-tarn/