Dîner Barbecue 1 Rue Saint Jean Bayeux, 14 juillet 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Sur notre grande terrasse ou en salle, notre chef vous propose de sortir de sa cuisine et de changer les habitudes.

Accompagné d’un grand buffet d’entrées, de desserts et glaces maison, le chef vous proposera une belle variété de mets grillés directement dans notre cour.

– viandes d’exception, gambas, légumes, fumage au cèdre,

et autres surprises.

2023-07-14 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-14 23:00:00. .

1 Rue Saint Jean Restaurant Le Lion d’Or

Bayeux 14400 Calvados Normandie



On our large terrace or in the dining room, our chef invites you to step out of the kitchen and change your habits.

Accompanied by a large buffet of starters, desserts and homemade ice creams, the chef will offer you a variety of dishes grilled directly in our courtyard.

– exceptional meats, prawns, vegetables, cedar smoking,

and other surprises

En nuestra gran terraza o en el comedor, nuestro chef le invita a salir de la cocina y cambiar de hábitos.

Acompañado de un gran bufé de entrantes, postres y helados caseros, el chef le ofrecerá una amplia variedad de platos asados directamente en nuestro patio.

– carnes excepcionales, gambas, verduras, ahumado en cedro

y otras sorpresas

Auf unserer großen Terrasse oder im Speisesaal bietet Ihnen unser Küchenchef die Möglichkeit, aus seiner Küche auszubrechen und Ihre Gewohnheiten zu ändern.

Begleitet von einem großen Buffet mit Vorspeisen, Desserts und hausgemachtem Eis bietet Ihnen der Chefkoch eine schöne Auswahl an Speisen, die direkt in unserem Hof gegrillt werden.

– außergewöhnliches Fleisch, Gambas, Gemüse, Räuchern über Zedernholz,

und andere Überraschungen

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité