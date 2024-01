Sri Lanka, l’île des Dieux et des Hommes – Cinéconférence Culture du Monde 1 rue Saint Gervais Jonzac, jeudi 21 mars 2024.

Jonzac Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21

de Patrick MOREAU et Nicolas PELLISSIER

Les Cinghalais et les Tamouls ont fait de cette île de l’océan Indien le creuset d’une civilisation brillante et originale. Bouddhisme, hindouisme, islam, christianisme ; les religions occupent une place primordiale

.

1 rue Saint Gervais Cinéma Familia de Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-02 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge