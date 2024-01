Ballet Manon de Kenneth Mc Millan – CinéOpéra 1 rue Saint Gervais Jonzac, dimanche 17 mars 2024.

Jonzac Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17

Déchirée entre son désir d’une vie de splendeur et de richesse et sa dévotion à son véritable amour Des Grieux, l’insouciante et capricieuse Manon paie le prix ultime.

Retransmission en direct du Royal Opera House de Londres

.

1 rue Saint Gervais Cinéma Familia de Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-09-25 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge