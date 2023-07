LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 1 Rue Saint-Exupère Arreau, 26 août 2023, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

le RDV des histoires : Lectures et comptines sur l’eau

10h30 pour les 0-5 ans. Sur Inscription ..

2023-08-26 10:30:00 fin : 2023-08-26 11:15:00. .

1 Rue Saint-Exupère ARREAU

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



le RDV des histoires: Readings and rhymes about water

10:30 a.m. for 0-5 year-olds. Registration required.

le RDV des histoires: Lecturas y rimas sobre el agua

10.30 h para niños de 0 a 5 años. Inscripción obligatoria.

le RDV des histoires: Lesungen und Reime über das Wasser

10:30 Uhr für Kinder von 0-5 Jahren. Auf Anmeldung .

Mise à jour le 2023-07-10 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65