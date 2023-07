LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES 1 Rue Saint-Exupère Arreau, 29 juillet 2023, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

le RDV des histoires :on lira la sélection Premières Pages et on votera pour ses 5 préférés 10h30 pour les 0-6 ans. Sur Inscription ..

2023-07-29 10:30:00 fin : 2023-07-29 11:15:00. .

1 Rue Saint-Exupère ARREAU

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



le RDV des histoires: read the Premières Pages selection and vote for your 5 favorites 10:30 a.m. for 0-6 year-olds. Registration required.

le RDV des histoires: lee la selección de Premières Pages y vota por tus 5 favoritas 10.30 h para niños de 0 a 6 años. Inscripción obligatoria.

le RDV des histoires :Man liest die Auswahl von Premières Pages und stimmt für seine 5 Favoriten ab 10:30 Uhr für Kinder von 0-6 Jahren. Nach Anmeldung .

Mise à jour le 2023-07-10 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65