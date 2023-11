MARCHÉ DE NOËL 1 Rue Saint Christophe Fains-Véel, 25 novembre 2023, Fains-Véel.

Fains-Véel,Meuse

Ce marché de Noël artisanal organisé par l’association AFA Les Sources réuni des exposants présentant leurs œuvres telles que tableaux, sculpture sur bois, littérature, décorations de noël, bijoux, etc…

Vente de gaufres et vin chaud.

Les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

1 Rue Saint Christophe Salle des Verreries

Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est



This Christmas craft market, organized by the AFA Les Sources association, brings together exhibitors showcasing their work in the fields of painting, woodcarving, literature, Christmas decorations, jewelry and more…

Sale of waffles and mulled wine.

Profits will be donated to the Telethon.

Free admission.

Este mercado navideño de artesanía, organizado por la asociación AFA Les Sources, reúne a expositores que muestran sus obras: pinturas, tallas de madera, literatura, adornos navideños, joyas, etc.

Venta de gofres y vino caliente.

Los beneficios se destinarán al Teletón.

Entrada gratuita.

Dieser vom Verein AFA Les Sources organisierte Weihnachtsmarkt vereint Aussteller, die ihre Werke wie Bilder, Holzschnitzereien, Literatur, Weihnachtsdekorationen, Schmuck usw. präsentieren.

Verkauf von Waffeln und Glühwein.

Die Einnahmen werden an den Telethon gespendet.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT SUD MEUSE