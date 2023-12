Marché du Terroir Tricot 1 Rue Saint-Antoine Tricot, 21 octobre 2023, Tricot.

Tricot Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-21 16:30:00

fin : 2023-10-21 19:00:00

.

La municipalité de Tricot organise la mise en place d’un marché de producteurs locaux, sur la place de la mairie. Il a lieu certains vendredis de 16h30 à 19h

Stands mis à disposition gratuitement

“C’est une idée lancée du fait de l’absence de commerces de proximité à Tricot, à part la boulangerie et le café.

D’une manière générale, environ une quinzaine de commerçants affichent présents – bières, miel, farines, pâtes, confitures… l’emplacement est mis gratuitement à disposition par la municipalité, de même que les barnums, tables et accès à l’électricité.

A noter que la rôtisserie et la pâtisserie qui passent déjà à Tricot, seront présentes, mais que cela ne modifie pas leurs tournées habituelles. La boulangerie de Tricot sera aussi présente, et, quand l’ouverture sera possible, le café de la commune proposera aussi un stand sur le marché, baptisé “Tricot Terroir”.

.

1 Rue Saint-Antoine

Tricot 60420 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Communauté de communes Plateau Picard