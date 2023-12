L’Oeuf au carré 1, rue Robert Wlérick Mont-de-Marsan, 16 décembre 2023 10:30, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Conte musical au Merle Moqueur (à partir de 2 ans)

Avec Marie Guédon, Thierry Arribehaute, Chikendada d’après les illustrations de CHIKENDADA

Billetterie en ligne.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 11:15:00. EUR.

1, rue Robert Wlérick

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Musical tale at Le Merle Moqueur (ages 2 and up)

With Marie Guédon, Thierry Arribehaute, Chikendada based on illustrations by CHIKENDADA

Online ticketing

Cuento musical en Le Merle Moqueur (a partir de 2 años)

Con Marie Guédon, Thierry Arribehaute, Chikendada a partir de ilustraciones de CHIKENDADA

Venta de entradas en línea

Musikalisches Märchen im Merle Moqueur (ab 2 Jahren)

Mit Marie Guédon, Thierry Arribehaute, Chikendada nach den Illustrationen von CHIKENDADA

Online-Ticketverkauf

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Mont-de-Marsan