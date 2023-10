Lecture immersive : L’Amant 1 Rue Robert Wlérick Mont-de-Marsan, 5 novembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Une lecture immersive proposée par La Scène Déménage dans les Landes Installé.e.s sur un transat, casque sur les oreilles, vous écouterez » L’Amant » de Marguerite Duras interprété par la comédienne Corinne Mariotto, accompagnée des créations sonores de François Donato. Rencontre originale et « organique » avec un texte puissant, le plus célèbre de Marguerite Duras.

Si vous le souhaitez : auberge espagnole avec les plats apportés par tous à l’issue du spectacle.

Réservation au 06 64 19 55 65.

An immersive reading proposed by La Scène Déménage in the Landes region Sit back on a deckchair, headphones on, and listen to Marguerite Duras’s « L’Amant » performed by actress Corinne Mariotto, accompanied by François Donato’s sound creations. An original, « organic » encounter with a powerful text, Marguerite Duras’s most famous.

If you wish, you can join us for a « auberge espagnole » after the show, with food brought by all.

Reservations on 06 64 19 55 65

Una lectura inmersiva ofrecida por La Scène Déménage en las Landas Siéntese en una tumbona, con los auriculares puestos, y escuche « L’Amant » de Marguerite Duras interpretado por la actriz Corinne Mariotto, acompañada por las creaciones sonoras de François Donato. Un encuentro original y orgánico con un texto poderoso, el más famoso de Marguerite Duras.

Si lo desea, después del espectáculo habrá un « auberge espagnole » con comida traída por todos.

Reservas en el 06 64 19 55 65

Eine immersive Lesung, die von La Scène Déménage dans les Landes angeboten wird. Auf einem Liegestuhl, mit Kopfhörern auf den Ohren, hören Sie Marguerite Duras’ « Der Liebhaber », vorgetragen von der Schauspielerin Corinne Mariotto, begleitet von François Donatos Klangkreationen. Eine originelle und « organische » Begegnung mit einem kraftvollen Text, dem berühmtesten von Marguerite Duras.

Wenn Sie möchten: Auberge espagnole mit den von allen mitgebrachten Speisen im Anschluss an die Vorstellung.

Reservierung unter 06 64 19 55 65

