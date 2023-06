JOURNEES EUROPÉENNES DE L ‘ARCHEOLOGIE 1 rue Robert schuman Bliesbruck, 12 juin 2023, Bliesbruck.

Bliesbruck,Moselle

Le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim participe à la manifestation nationale des Journées européennes de l’archéologie en proposant tout au long du week-end des visites guidées et atelier virtuelle.

– 10h45 – 11h30 : casque de réalité virtuelle.

– 11h30 – 12h30 : visite de la villa et de la tombe de la princesse de Reinheim.

– 14h – 15h : visite de l’exposition temporaire « Une salade, César ? ».

– 15h15 – 16h : casque de réalité virtuelle.

– 16h – 17h : visite du quartier artisanal ouest et des thermes publics.. Tout public

Dimanche à 10:00:00 ; fin : . 5 EUR.

1 rue Robert schuman

Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est



The Bliesbruck-Reinheim European Archaeological Park is taking part in the national European Archaeology Days event, offering guided tours and a virtual workshop all weekend long.

– 10:45 – 11:30 am: virtual reality helmet.

– 11.30am – 12.30pm: tour of the villa and tomb of the Princess of Reinheim.

– 2pm – 3pm: visit to the temporary exhibition « Une salade, César?

– 3.15pm – 4pm: virtual reality headset.

– 4pm – 5pm: visit to the western artisan quarter and the public baths.

El Parque Arqueológico Europeo de Bliesbruck-Reinheim participa en el evento nacional de las Jornadas Europeas de Arqueología ofreciendo visitas guiadas y un taller virtual durante todo el fin de semana.

– 10.45 – 11.30 h: casco de realidad virtual.

– 11.30 – 12.30: visita a la villa y tumba de la princesa de Reinheim.

– 14.00 – 15.00 h: visita a la exposición temporal « Une salade, César?

– 15.15 h – 16.00 h: gafas de realidad virtual.

– 16.00 – 17.00 h: visita del barrio artesanal occidental y de los baños públicos.

Der Europäische Archäologiepark Bliesbruck-Reinheim nimmt an der nationalen Veranstaltung der Europäischen Tage der Archäologie teil und bietet das ganze Wochenende über virtuelle Führungen und Workshops an.

– 10:45 – 11:30 Uhr: Virtual-Reality-Headset.

– 11.30 – 12.30 Uhr: Besichtigung der Villa und des Grabes der Prinzessin von Reinheim.

– 14:00 – 15:00 Uhr: Besuch der Sonderausstellung « Ein Salat, Cäsar? ».

– 15:15 – 16:00 Uhr: Virtual-Reality-Headset.

– 16:00 – 17:00 Uhr: Besuch des westlichen Handwerkerviertels und der öffentlichen Thermen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES