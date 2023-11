Réveillon de la Saint Sylvestre à l’Escale Tex 1 Rue Renée de France Montargis, 31 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

L’Escale Tex vous invite à fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre. Au programme : repas et piste de danse..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 81 EUR.

1 Rue Renée de France

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



L’Escale Tex invites you to celebrate New Year’s Eve. The program includes a meal and a dance floor.

L’Escale Tex le invita a celebrar la Nochevieja. El programa incluye una comida y una pista de baile.

Die Escale Tex lädt Sie ein, den Silvesterabend zu feiern. Auf dem Programm stehen ein Essen und eine Tanzfläche.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT MONTARGIS