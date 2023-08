L’ ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 1 Rue René Moreau Fontenay-le-Comte, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Dans le cadre du 600e anniversaire, découvrez plusieurs expositions dans l’Eglise Notre Dame de l’Assomption..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

1 Rue René Moreau

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



As part of the 600th anniversary celebrations, discover several exhibitions in the Church of Notre Dame de l’Assomption.

Como parte de las celebraciones del 600 aniversario, descubra varias exposiciones en la iglesia de Notre Dame de l’Assomption.

Entdecken Sie im Rahmen der 600-Jahr-Feier mehrere Ausstellungen in der Kirche Notre Dame de l’Assomption.

Mise à jour le 2023-08-19 par Vendée Expansion