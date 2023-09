Atelier « Kid science avec les petits débrouillards » 1 rue reims Biéville-Beuville, 7 octobre 2023, Biéville-Beuville.

Biéville-Beuville,Calvados

Atelier scientifique spécial Sport et science.

Pourquoi respire-ton plus vite lorsque l’on fait du sport? Pourquoi respire-t-on plus vite? Pour trouver les réponses : venez expérimenter avec nous!

A partir de 8 ans. Sur réservation. Gratuit.

2023-10-07 10:45:00 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

1 rue reims bibliothèque de Biéville-Beuville

Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie



Sport and science workshop.

Why do we breathe faster when we do sport? Why do we breathe faster? Find the answers: come and experiment with us!

Ages 8 and up. Reservations required. Free

Taller científico especial sobre deporte y ciencia.

¿Por qué respiramos más rápido cuando hacemos deporte? ¿Por qué respiramos más rápido? Para encontrar las respuestas, ¡ven y experimenta con nosotros!

A partir de 8 años. Se requiere reserva previa. Gratis

Spezieller wissenschaftlicher Workshop zu Sport und Wissenschaft.

Warum atmet man schneller, wenn man Sport treibt? Warum atmet man schneller? Um die Antworten zu finden, experimentieren Sie mit uns!

Für Kinder ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung. Kostenlos

