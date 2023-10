Soirée Tapas avec DJ Freddy 1 Rue Raymond Lagoutte Éguzon-Chantôme, 17 novembre 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Soirée Tapas animée par DJ Freddy organisée par l’Association Zumb’ Amigos, venez avec une touche de rouge et jaune..

Vendredi 2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 . 4 EUR.

1 Rue Raymond Lagoutte

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



Tapas evening with DJ Freddy organized by the Association Zumb’ Amigos, come with a touch of red and yellow.

Noche de tapas con DJ Freddy organizada por la Asociación Zumb’ Amigos. Ven con un toque de rojo y amarillo.

Tapas-Abend unter der Leitung von DJ Freddy, organisiert vom Verein Zumb’ Amigos, kommen Sie mit einem Hauch von Rot und Gelb.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Vallée de la Creuse