Saint-Léon Ateliers arts plastiques 1 rue Proscrit Billard Saint-Léon, 5 septembre 2023, Saint-Léon. Saint-Léon,Allier Ateliers arts plastiques pour enfants, ados, adultes : Peinture, collage, pastels gras, modelage, pastels secs, croquis etc….

2023-09-05 17:00:00 fin : 2023-06-26 20:30:00. .

1 rue Proscrit Billard

Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Art workshops for children, teenagers and adults: Painting, collage, oil pastels, modeling, dry pastels, sketching etc… Talleres de arte para niños, adolescentes y adultos: Pintura, collage, pasteles al óleo, modelado, pasteles secos, dibujo, etc… Kunstworkshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Malen, Collagen, Fettpastellfarben, Modellieren, Trockenpastellfarben, Skizzen etc.

