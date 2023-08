Journées Européennes du Patrimoine : Conférence musicale pétillante 1 Rue Professeur Langevin Épernay, 16 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Autour du livre « La chanson du champagne », Ivan Claude Pérey raconte la fabuleuse aventure du champagne, suivie d’un concert par Jean Dubois. « Paris vaut bien une chanson » écrivait l’immense poète champenois Bernard Dimey. Le champagne en vaut, assurément, des milliers !

Conférence-concert suivie d’une séance de dédicace

Durée : 1h30

Réservation : Médiathèque Simone-Veil, sur place, par téléphone (03 26 53 37 80) et via le portail des

médiathèques https://mediatheque.epernay.fr.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:30:00.

1 Rue Professeur Langevin Médiathèque Simone-Veil

Épernay 51200 Marne Grand Est



Based on the book « La chanson du champagne », Ivan Claude Pérey recounts the fabulous adventure of champagne, followed by a concert by Jean Dubois. « Paris is worth a song » wrote the great Champagne poet Bernard Dimey. Champagne is certainly worth a thousand!

Lecture-concert followed by book signing

Duration: 1h30

Bookings: Médiathèque Simone-Veil, on site, by telephone (03 26 53 37 80) or via the media library portal

media libraries https://mediatheque.epernay.fr

Basado en el libro « La chanson du champagne », Ivan Claude Pérey relata la fabulosa aventura del champán, seguida de un concierto de Jean Dubois. « París vale más que una canción », escribió el gran poeta del champán Bernard Dimey. Sin duda, el champán vale más que mil

Conferencia y concierto seguidos de una sesión de firmas

Duración: 1h30

Reservas: Mediateca Simone-Veil, in situ, por teléfono (03 26 53 37 80) y a través del portal de la mediateca

mediatecas https://mediatheque.epernay.fr

Rund um das Buch « La chanson du champagne » erzählt Ivan Claude Pérey das fabelhafte Abenteuer des Champagners, gefolgt von einem Konzert von Jean Dubois. « Paris ist ein Lied wert », schrieb der große Dichter Bernard Dimey aus der Champagne. Der Champagner ist Tausende von Liedern wert!

Vortragskonzert mit anschließender Autogrammstunde

Dauer: 1,5 Stunden

Reservierung: Mediathek Simone-Veil, vor Ort, telefonisch (03 26 53 37 80) und über das Portal der Mediatheken

mediatheken https://mediatheque.epernay.fr

