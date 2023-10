SPECTACLE – QUI A TUÉ ROMÉO ET JULIETTE ? 1 rue Principale Volmerange-lès-Boulay, 21 octobre 2023, Volmerange-lès-Boulay.

Volmerange-lès-Boulay,Moselle

Organisé par la MJC de Volmerange-lès-Boulay. Durée : 1h15 environ – Dès 10 ans.

La compagnie Incognito de Nancy présente : on a voulu assassiner Roméo et Juliette ! Est-ce un crime passionnel ? A priori, non, car on parle ici de l’œuvre de Shakespeare, et non des deux amants maudits ! La critique s’attendait d’entrée à une véritable tuerie ! Prémonition, car quelqu’un va effectivement mourir pendant la répétition, et du coup, c’est le public qui va échapper au massacre ! Entre Shakespeare et Les Experts, la Compagnie Incognito propose une enquête complexe, où il n’y a pas que « Roméo et Juliette » à disséquer. Les valeureux fonctionnaires de la Brigade d’Intervention Théâtrale aidés des spectateurs vont tenter d’élucider le mystère de la mort d’un des personnages. Attention toutefois à ne pas réveiller les fantômes qui rôdent dans les coulisses !. Tout public

Samedi 2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . 3 EUR.

1 rue Principale

Volmerange-lès-Boulay 57220 Moselle Grand Est



Organized by MJC Volmerange-lès-Boulay. Duration: approx. 1h15 – From age 10.

The Incognito company from Nancy presents: someone wanted to murder Romeo and Juliet! Is it a crime of passion? Not on the face of it, since we’re talking about Shakespeare’s work here, not the two star-crossed lovers! From the outset, critics expected a veritable slaughter! A premonition, because someone will die during the rehearsal, and the audience will escape the massacre! Somewhere between Shakespeare and CSI, Compagnie Incognito presents a complex investigation, with more than just « Romeo and Juliet » to dissect. The valiant officials of the Brigade d?Intervention Théâtrale, aided by the audience, will attempt to solve the mystery of one of the characters? death. But be careful not to wake the ghosts lurking in the wings!

Organizado por el MJC de Volmerange-lès-Boulay. Duración: 1 hora y 15 minutos aproximadamente – A partir de 10 años.

La compañía Incógnito de Nancy presenta: ¡alguien quería asesinar a Romeo y Julieta! ¿Se trata de un crimen pasional? A primera vista, no, ya que se trata de la obra de Shakespeare y no de dos amantes enamorados Desde el principio, los críticos esperaban una verdadera carnicería Una premonición, porque alguien morirá durante el ensayo, ¡y el público escapará a la masacre! A medio camino entre Shakespeare y CSI, Compagnie Incognito presenta una compleja investigación que implica algo más que a Romeo y Julieta. Los valientes agentes de la Brigade d’Intervention Théâtrale, ayudados por el público, intentarán resolver el misterio de la muerte de uno de los personajes. Pero ¡cuidado con despertar a los fantasmas que acechan entre bastidores!

Organisiert von der MJC von Volmerange-lès-Boulay. Dauer: ca. 1h15 – Ab 10 Jahren.

Die Compagnie Incognito aus Nancy präsentiert: Man wollte Romeo und Julia ermorden! Handelt es sich um ein Verbrechen aus Leidenschaft? Auf den ersten Blick nicht, denn wir sprechen hier von Shakespeares Werk und nicht von den beiden verfluchten Liebenden! Die Kritiker erwarteten von vornherein einen wahren Massenmord! Das war eine Vorahnung, denn tatsächlich starb jemand während der Probe und das Publikum entkam dem Massaker! Zwischen Shakespeare und CSI bietet die Compagnie Incognito eine komplexe Untersuchung, bei der es nicht nur « Romeo und Julia » zu sezieren gibt. Die tapferen Beamten der Theaterinterventionsbrigade werden mit Hilfe der Zuschauer versuchen, das Geheimnis um den Tod einer der Figuren zu lüften. Achten Sie darauf, dass Sie die Geister, die hinter den Kulissen lauern, nicht wecken!

