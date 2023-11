Noël à la ferme 1 rue principale Saint-Pierre, 2 décembre 2023, Saint-Pierre.

Saint-Pierre,Bas-Rhin

Découvrez ce nouveau marché de Noël organisé dans le cadre chaleureux de la ferme Haag. Vous pourrez y trouver des artisans d’art, des artistes, des métiers de la bouche et bien d’autres surprises..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

1 rue principale

Saint-Pierre 67140 Bas-Rhin Grand Est



Discover this new Christmas market organized in the warm setting of the Haag farm. You’ll find arts and crafts, artists, food and many other surprises.

Descubra este nuevo mercado navideño organizado en el cálido entorno de la granja Haag. Podrás encontrar artesanos, artistas, comida y muchas otras sorpresas.

Entdecken Sie diesen neuen Weihnachtsmarkt, der in der gemütlichen Umgebung des Haag-Hofes stattfindet. Hier finden Sie Kunsthandwerker, Künstler, Gastronomie und viele andere Überraschungen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme du pays de Barr