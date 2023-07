Initiation au métier d’apiculteur 1 rue Pochet Elbeuf, 19 août 2023, Elbeuf.

Elbeuf,Seine-Maritime

Venez vous déconnecter quelques heures à la ferme « Les crins de verdure » qui porte bien son nom. Lucie et Philippe vous accueillent sur un site de 4 hectares composé de prairies et de forêts loin de la vie urbaine. Cette ferme aux multiples activités accueille tout type de public et en particulier le public en situation d’handicap. Vous pourrez découvrir l’organisation d’une ruche et le merveilleux monde des abeilles..

Vendredi 2023-08-19 16:30:00 fin : 2023-08-26 18:00:00. .

1 rue Pochet Ferme Pédagogique Les crins de verdure

Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie



Come and unwind for a few hours at the aptly named « Les crins de verdure » farm. Lucie and Philippe welcome you to a 4-hectare site of meadows and forests, far from the hustle and bustle of city life. This multi-activity farm welcomes all kinds of visitors, especially the disabled. You can discover the organization of a beehive and the wonderful world of bees.

Venga a relajarse durante unas horas en la granja « Les crins de verdure ». Lucie y Philippe le dan la bienvenida a un paraje de 4 hectáreas de prados y bosques, lejos del bullicio de la vida urbana. Esta granja ofrece una amplia gama de actividades para todo tipo de visitantes, especialmente los discapacitados. Podrá descubrir cómo se organiza una colmena y el maravilloso mundo de las abejas.

Schalten Sie für ein paar Stunden auf dem Bauernhof « Les crins de verdure » ab, der seinen Namen zu Recht trägt. Lucie und Philippe empfangen Sie auf einem 4 Hektar großen Gelände, das aus Wiesen und Wäldern besteht und weit weg vom Stadtleben liegt. Dieser Bauernhof mit seinen zahlreichen Aktivitäten empfängt alle Arten von Besuchern, insbesondere Menschen mit Behinderungen. Sie können die Organisation eines Bienenstocks und die wunderbare Welt der Bienen kennenlernen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche