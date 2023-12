Projection « La Bretagne vue à travers le 16 mm » 1 Rue Pierre Trepos Brest, 25 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

.

Un programme original de la Cinémathèque de Bretagne (1950 à 1972, 62 min)

Format amateur et professionnel né en 1923, le 16 mm a servi de support à de nombreuses réalisations sur la Bretagne. Pour célébrer son centenaire, la Cinémathèque de Bretagne a conçu un programme inédit tel une traversée du 16 mm en son et image : entre approche esthétique et pratique semi-professionnelle, entre fiction et documentaire, entre noir et blanc et kodachrome.

Au programme :

Ar Groac’h de Roger Dufour (1958, 15 min)

Pays Bigouden 1962-63 d’Albert Deval (1962 à 1963, 10 min)

Rencontre de Jean Suberbie (1956, 4 min)

Habitats défectueux d’André Charles (1950, 17 min)

Nouvelle agriculture, nouveau bocage des Études et Réalisations Cinématographiques de l’Ouest (1972, 16 min)

Séance accompagnée par la Cinémathèque de Bretagne.

.

1 Rue Pierre Trepos Centre social de Bellevue

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole