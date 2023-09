Bal trad L’Embrase 1, Rue Pierre Nauron, Sainte-Sévère-sur-Indre (36) Bal trad L’Embrase 1, Rue Pierre Nauron, Sainte-Sévère-sur-Indre (36), 14 octobre 2023, . Bal trad L’Embrase Samedi 14 octobre, 21h00 1, Rue Pierre Nauron, Sainte-Sévère-sur-Indre (36) 10 euros Les Gâs du Berry vous proposent le 14 octobre à partir de 21h un bal trad à Sainte Sévère avec L’Embrase, un groupe de 6 talentueux musiciens nous venant de la Nièvre. Vous retrouverez Dominique Forges , Alice Forges Sophie Amelot, Freddy Baudimant, Alban Jacques Bouquette et Baptiste Poulet ! Ils sont prêts à enflammer la salle Sophie Tatisheff jusqu’au bout de la nuit ! Nous espérons vous y retrouver nombreux ! source : événement Bal trad L’Embrase publié sur AgendaTrad 1, Rue Pierre Nauron, Sainte-Sévère-sur-Indre (36) 1, Rue Pierre Nauron, 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45147 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-15T01:00:00+02:00

baltrad balfolk

Lieu: 1, Rue Pierre Nauron, Sainte-Sévère-sur-Indre (36)
Adresse: 1, Rue Pierre Nauron, 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre, France
latitude longitude: 46.48682;2.06757

