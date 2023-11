Marché de Noël 1 Rue Pierre Millon Le Blanc, 8 décembre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Carte Blanche fait son marché de Noël ! Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux, déguster de bons produits et découvrir les activités spéciales de notre atelier partagé..

Vendredi 2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

1 Rue Pierre Millon

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Carte Blanche’s Christmas Market! Come and meet local producers and artisans, taste great products and discover special activities in our shared workshop.

¡Carte Blanche tiene un mercado de Navidad! Venga a conocer a los productores y artesanos locales, a degustar buenos productos y a descubrir las actividades especiales de nuestro taller compartido.

Carte Blanche macht seinen Weihnachtsmarkt! Treffen Sie lokale Produzenten und Handwerker, probieren Sie gute Produkte und entdecken Sie die besonderen Aktivitäten unseres Gemeinschaftsateliers.

Mise à jour le 2023-11-22 par Destination Brenne