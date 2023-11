Les Apéros de l’Arantèle #14 1 Rue Pierre Millon Le Blanc, 15 novembre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

La MFR de la Brenne, Kaléidoscope, le Parc Naturel Régional, Destination Brenne, Initiative Brenne et les communautés de communes organisent un nouvel Apéro des nouveaux arrivants!.

Mercredi 2023-11-15 18:00:00 fin : 2023-11-15 . EUR.

1 Rue Pierre Millon

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



The MFR de la Brenne, Kaléidoscope, the Parc Naturel Régional, Destination Brenne, Initiative Brenne and the communities of communes are organizing a new Apéro for new arrivals!

La MFR de la Brenne, Kaléidoscope, el Parque Natural Regional, Destination Brenne, Initiative Brenne y las comunidades de municipios organizan un nuevo Apéro para los recién llegados

Die MFR de la Brenne, Kaleidoscope, der Regionale Naturpark, Destination Brenne, Initiative Brenne und die Gemeindeverbände organisieren einen neuen Apéro für Neuankömmlinge!

Mise à jour le 2023-10-30 par Destination Brenne