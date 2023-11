Café des Parents 1 rue Pierre Latécoère Bagnères-de-Bigorre, 21 novembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Le sommeil du tout petit… et de sa famille

Le café des Parents vous propose de vous accompagner dans l’aventure de la parentalité avec bienveillance.

Un temps d’échange et de jeu, un temps partagé autour d’un thème pour les parents et leurs enfants de 0 à 3 ans.

2023-11-21 15:30:00 fin : 2023-11-21 . EUR.

1 rue Pierre Latécoère BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sleep for toddlers… and their families

The Café des Parents offers to accompany you on the adventure of parenthood with kindness.

A time of exchange and play, a time shared around a theme for parents and their children aged 0 to 3

El sueño de los más pequeños… y sus familias

El Café de los Padres le ofrece la posibilidad de participar en la aventura de la paternidad de una forma solidaria.

Un tiempo para hablar y jugar, un tiempo compartido en torno a un tema para los padres y sus hijos de 0 a 3 años

Der Schlaf des Kleinkindes… und seiner Familie

Das Elterncafé bietet Ihnen an, Sie auf dem Abenteuer der Elternschaft wohlwollend zu begleiten.

Eine Zeit des Austauschs und des Spiels, eine gemeinsame Zeit rund um ein Thema für Eltern und ihre Kinder von 0 bis 3 Jahren

Mise à jour le 2023-10-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65