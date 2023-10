Café des Parents 1 rue Pierre Latécoère Bagnères-de-Bigorre, 26 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Etre grand parent, et si on en parlait?

Le café des Parents vous propose de vous accompagner dans l’aventure de la parentalité avec bienveillance..

2023-10-26 18:30:00 fin : 2023-10-26 . EUR.

1 rue Pierre Latécoère BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



How about talking about being a grandparent?

Le café des Parents offers to accompany you on the adventure of parenthood with kindness.

¿Y si hablamos de ser abuelos?

Le café des Parents le ofrece la oportunidad de participar en la aventura de la paternidad de una forma afectuosa.

Großeltern sein – und wenn man darüber spricht?

Das Café des Parents bietet Ihnen an, Sie auf wohlwollende Weise in das Abenteuer der Elternschaft zu begleiten.

Mise à jour le 2023-10-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65