Atelier Massage Parent-Bébé 1 Rue Pierre Latécoère Bagnères-de-Bigorre, 20 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Initiation au massage de bébé suivi d’un temps d’échange autour de la parentalité.

Atelier gratuit / Inscription obligatoire , ouvert aux parents d’un enfant jusqu’à 12 mois et aux futurs parents..

2023-10-20 14:15:00 fin : 2023-10-20 16:30:00. EUR.

1 Rue Pierre Latécoère BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Initiation to baby massage followed by a time of exchange around parenthood.

Free workshop / Registration required, open to parents with a child up to 12 months and to future parents.

Introducción al masaje para bebés, seguida de un debate sobre la paternidad.

Taller gratuito / Inscripción obligatoria, abierto a padres con un hijo de hasta 12 meses y a futuros padres.

Einführung in die Babymassage mit anschließendem Austausch über Elternschaft.

Kostenloser Workshop / Anmeldung erforderlich , offen für Eltern mit einem Kind bis zu 12 Monaten und werdende Eltern.

