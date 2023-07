ATELIER SET DE TABLE AU MUSÉE JOACHIM DU BELLAY 1 rue Pierre de Ronsard Orée d’Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou ATELIER SET DE TABLE AU MUSÉE JOACHIM DU BELLAY 1 rue Pierre de Ronsard Orée d’Anjou, 18 juillet 2023, Orée d'Anjou. Orée d’Anjou,Maine-et-Loire Un petit dessin qui fait du bien !.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 16:00:00. EUR.

1 rue Pierre de Ronsard LIRÉ

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A little drawing that feels good! ¡Un dibujito que sienta bien! Eine kleine Zeichnung, die gut tut! Mise à jour le 2023-06-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu 1 rue Pierre de Ronsard Adresse 1 rue Pierre de Ronsard LIRÉ Ville Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 1 rue Pierre de Ronsard Orée d'Anjou

1 rue Pierre de Ronsard Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree d'anjou/