LA HAYE 1 Rue Pierre Baudis Toulouse, 1 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La Haye est un événement exceptionnel, présenté par la troupe du Théâtre national de Sofia.

Lieu : La Salle

Spectacle en bulgare, surtitré en français ainsi qu’en ukrainien.

Participation libre : la recette sera reversée aux associations Ukraine libre et Yaroslavna..

1 Rue Pierre Baudis THÉÂTRE DE LA CITÉ

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



La Haye is an exceptional event, presented by the Sofia National Theatre troupe.

Venue: La Salle

Performance in Bulgarian, with surtitles in French and Ukrainian.

Free admission: proceeds will be donated to the Free Ukraine and Yaroslavna associations.

La Haya es un acontecimiento excepcional, presentado por la compañía del Teatro Nacional de Sofía.

Lugar: La Salle

Espectáculo en búlgaro, con sobretítulos en francés y ucraniano.

Entrada gratuita: los beneficios se donarán a las asociaciones Ucrania Libre y Yaroslavna.

La Haye ist eine außergewöhnliche Veranstaltung, die von der Theatergruppe des Nationaltheaters in Sofia aufgeführt wird.

Veranstaltungsort: Der Saal

Aufführung in bulgarischer Sprache mit französischen sowie ukrainischen Übertiteln.

Freier Eintritt: Die Einnahmen werden an die Vereinigungen Freie Ukraine und Jaroslawna gespendet.

