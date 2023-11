LA CITÉ CRÉATIVE #3 1 Rue Pierre Baudis Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La Cité Créative revient pour mettre en lumière les artisans de la Région à l’occasion des fêtes de fin d’année avec un marché de créateurs éthique et local..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

1 Rue Pierre Baudis Hall du théâtre

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Cité Créative is back to highlight the region’s artisans for the holiday season with an ethical and local creators’ market.

La Cité Créative vuelve a poner de relieve a los artesanos de la región durante las fiestas con un mercado de creadores éticos y locales.

Die Cité Créative kehrt zurück, um zur Weihnachtszeit mit einem ethischen und lokalen Designermarkt die Kunsthandwerker der Region ins Rampenlicht zu stellen.

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE