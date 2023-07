PHÈDRE 1 Rue Pierre Baudis Toulouse, 5 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

François Gremaud met en scène la comédie Phèdre !, un monologue joyeux et interactif d’après la tragédie Phèdre de Racine.

Lieu : La Salle.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 21:15:00. 20 EUR.

1 Rue Pierre Baudis THÉÂTRE DE LA CITÉ

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



François Gremaud directs the comedy Phèdre! a joyful, interactive monologue based on Racine?s tragedy Phèdre.

Venue: La Salle

François Gremaud dirige la comedia Phèdre, un monólogo alegre e interactivo basado en la tragedia Phèdre de Racine.

Lugar: La Salle

François Gremaud inszeniert die Komödie Phèdre!, einen fröhlichen und interaktiven Monolog nach der Tragödie Phèdre von Racine.

Ort: La Salle

Mise à jour le 2023-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE