Avec Amathia, j’ai cherché à représenter ma perception de l’Éducation Nationale, celle d’un monument sacré avec ses rigidités et ses fragilités.

With Amathia, I sought to represent my perception of the French education system as a sacred monument, with its rigidities and fragilities.

Con Amathia, me propuse representar mi percepción del sistema educativo francés como un monumento sagrado, con todas sus rigideces y fragilidades.

Mit Amathia habe ich versucht, meine Wahrnehmung des Bildungsministeriums darzustellen, die eines heiligen Monuments mit seinen Starrheiten und Schwächen.

