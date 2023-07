RICHARD III 1 Rue Pierre Baudis Toulouse, 8 novembre 2023, Toulouse.

De William Shakespeare

L’essence de la tragédie est déjà là : il va mourir, à la fin, nous le savons, l’important est de savoir comment et pourquoi.

Lieu : La Salle – Durée 3h10 entracte inclue.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . 20 EUR.

1 Rue Pierre Baudis THÉÂTRE DE LA CITÉ

By William Shakespeare

The essence of tragedy is already there: he’s going to die in the end, we know it, the important thing is to know how and why.

Venue: La Salle – Running time 3h10 intermission included

Por William Shakespeare

La esencia de la tragedia ya está ahí: al final morirá, lo sabemos, lo importante es saber cómo y por qué.

Lugar: La Salle – Duración 3h10 incluido el intermedio

Von William Shakespeare

Die Essenz der Tragödie ist bereits vorhanden: Er wird sterben, am Ende, wir wissen es, wichtig ist nur, wie und warum.

Ort: La Salle – Dauer 3h10 inkl. Pause

Mise à jour le 2023-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE