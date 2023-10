OISEAU 1 Rue Pierre Baudis Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Mustafa perd son papa. Dans sa classe, Paméla a elle aussi perdu quelqu’un : son chien. Forts de ce point commun, ils deviennent inséparables. Un jour déboule la petite Françou, une brindille de CP qui leur propose de revoir père et chien.

Lieu : Le CUB – à partir de 9 ans..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 20:00:00. 20 EUR.

1 Rue Pierre Baudis THÉÂTRE DE LA CITÉ

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Mustafa loses his dad. In her class, Paméla has also lost someone: her dog. With this in common, they become inseparable. One day, little Françou, a twig from first grade, shows up and suggests they see their father and dog again.

Location: Le CUB – ages 9 and up.

Mustafa pierde a su padre. En su clase, Paméla también ha perdido a alguien: a su perro. Con esto en común, se hacen inseparables. Un día, la pequeña Françou, una niña de primer curso, aparece y les propone volver a ver a su padre y a su perro.

Lugar: Le CUB – a partir de 9 años.

Mustafa verliert seinen Papa. In ihrer Klasse hat auch Paméla jemanden verloren: ihren Hund. Aufgrund dieser Gemeinsamkeit werden sie unzertrennlich. Eines Tages taucht die kleine Françou auf, ein Kind aus der ersten Klasse, das ihnen vorschlägt, Vater und Hund wiederzusehen.

Veranstaltungsort: Le CUB – Ab 9 Jahren.

