GOLDEN DAYS 1 Rue Pierre Baudis Toulouse, 21 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Tom Waits, Patti Smith et Keith Jarret : trois artistes majeurs pour trois pièces signées Johan Inger..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 21:45:00. 22 EUR.

1 Rue Pierre Baudis THÉÂTRE DE LA CITÉ

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Tom Waits, Patti Smith and Keith Jarret: three major artists for three pieces by Johan Inger.

Tom Waits, Patti Smith y Keith Jarret: tres grandes artistas para tres piezas de Johan Inger.

Tom Waits, Patti Smith und Keith Jarret: drei bedeutende Künstler für drei Stücke von Johan Inger.

