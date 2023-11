MARCHÉ DE NOËL 1 rue Piale Montclar, 2 décembre 2023, Montclar.

Montclar,Aude

Marché de Noël à Montclar, de nombreux stands vous attendent.

Une rando équestre des Pères Noël sera organisée sur place, une boucle d’environ 15km, le déguisement le plus original sera récompensé.

Restauration et buvette sur place..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

1 rue Piale

Montclar 11250 Aude Occitanie



Christmas market in Montclar, with many stands.

A Santa Claus ride will be organized on site, a 15km loop, with prizes for the most original disguise.

Catering and refreshments on site.

Mercado de Navidad en Montclar, con numerosos puestos esperándole.

Se organizará in situ una cabalgata de Papá Noel, un circuito de unos 15 km, con premios para el disfraz más original.

Catering y refrescos in situ.

Weihnachtsmarkt in Montclar, zahlreiche Stände erwarten Sie.

Vor Ort wird eine Reittour der Weihnachtsmänner organisiert, eine Schleife von ca. 15 km, die originellste Verkleidung wird prämiert.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

