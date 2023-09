Foire Saint-Michel 2023 1 Rue Philippe Lebon Le Havre, 23 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

C’est un incontournable parmi les rendez-vous festifs de l’automne au Havre.

Du 23 septembre au 15 octobre, venez retrouver la traditionnelle foire Saint-Michel avec ses nombreux manèges et attractions, et ses délicieuses barbes à papa et croustillons !

Pour cette nouvelle édition, la foire Saint-Michel s’installe du 23 septembre au 15 octobre au Champ de Foire. Pour les petits comme les grands, de nombreux manèges vous attendent avec quelques nouveautés à découvrir.

L’entrée est gratuite, seules les attractions sont payantes..

Vendredi 2023-09-23 fin : 2023-10-15 . .

1 Rue Philippe Lebon

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



This is one of Le Havre’s most festive autumn events.

From September 23 to October 15, come and enjoy the traditional Saint-Michel fair with its many rides and attractions, and its delicious cotton candy and crisps!

This year, the Foire Saint-Michel takes place from September 23 to October 15 at the Champ de Foire. For young and old alike, a host of rides await you, with a few new ones to discover.

Admission is free, but only the attractions are chargeable.

Se trata de uno de los acontecimientos otoñales más festivos de Le Havre.

Del 23 de septiembre al 15 de octubre, venga a disfrutar de la tradicional feria de Saint-Michel, con sus numerosas atracciones y sus deliciosos caramelos y patatas fritas

En la edición de este año, la feria de Saint-Michel se celebra del 23 de septiembre al 15 de octubre en el Champ de Foire. Pequeños y mayores podrán descubrir un sinfín de atracciones.

La entrada es gratuita, pero sólo las atracciones son de pago.

Es ist ein Muss unter den festlichen Herbstterminen in Le Havre.

Vom 23. September bis zum 15. Oktober können Sie den traditionellen Jahrmarkt Saint-Michel mit seinen zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen sowie der leckeren Zuckerwatte und den Knusperstangen besuchen!

Für diese neue Ausgabe wird der Jahrmarkt Saint-Michel vom 23. September bis zum 15. Oktober auf dem Champ de Foire aufgebaut. Für Groß und Klein warten zahlreiche Fahrgeschäfte auf Sie, wobei es auch einige Neuheiten zu entdecken gibt.

Der Eintritt ist kostenlos, nur die Fahrgeschäfte sind kostenpflichtig.

