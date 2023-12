Exposition de Noël à l’Atelier des petits pavés 1 Rue Petits Pavés de l’Abbaye Saint-Sauveur-le-Vicomte, 8 décembre 2023, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-08 14:30:00

fin : 2024-01-04 19:00:00

Pour terminer cette année en couleur et en douceur, bienvenue dans cette galerie chaleureuse et atypique.

Vous y trouverez avant tout des mosaïques, mais aussi des pièces uniques pour la maison et le jardin (luminaires, paysages du Cotentin, aquarelles, art sacré) et un choix de reproductions de qualité (tableaux, “mosaïques au vent”, belles cartes, 2 livres).

Un monde créatif et poétique, des œuvres et objets inédits…

Ouvert tous les après-midis, dimanche compris (sauf jour de Noël).

Ouvert le 1er janvier

Accédez à la visite virtuelle en copiant ce lien : https://www.blog-cecilebouvarel.com/expo-virtuelle/.

1 Rue Petits Pavés de l’Abbaye

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Cotentin – Le Clos du Cotentin