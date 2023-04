Visite du jardin des Rêves à Corberon 1 rue Perthuis Carlot 21250 CORBERON Corberon Catégories d’évènement: Corberon

Visite du jardin des Rêves à Corberon 1 rue Perthuis Carlot 21250 CORBERON, 2 juin 2023, Corberon. Visite du jardin des Rêves à Corberon 2 et 3 juin 1 rue Perthuis Carlot 21250 CORBERON Entrée libre | 5€, gratuit -12ans Découvrez ce jardin créé en 1996, composé de 500 espèces différentes et de deux bassins d’agréments sur une surface de 3 hectares. Un jardin potager, une vigne et un verger agrémentent ce bel espace reposant. 1 rue Perthuis Carlot 21250 CORBERON 21250 Corberon Corberon 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0607781195 [{« type »: « phone », « value »: « 0607781195 »}] Jardin créé en 1996, composé de 500 espèces différentes et de deux bassins d’agréments sur une surface de 3 hectares. Un jardin potager, une vigne et un verger agrémentent ce bel espace reposant. Parking aménagé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T11:00:00+02:00

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00 © Alain Troussard

