EXPOSITION ‘L’OEUVRE FRAGILE 2021-2023’ PAR ARNAUD QUARANTA 1 rue Paul Doumer Remiremont, 10 novembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Le Musée Charles de Bruyères a le plaisir d’accueillir l’exposition « L’œuvre fragile » d’Arnaud QUARANTA, du 10 novembre 2023 au 14 janvier 2024.

Cette exposition est composée d’une série d’images sélectionnées par l’artiste, qui bien que récentes, semblent venir d’un autre temps. Anthotypes, noir et blanc argentique, polaroid transfert, images rehaussées à l’encre ou au fusain, livres pauvres et livres d’artistes se croisent et s’entrecroisent jusqu’à en devenir une écriture… L’œuvre fragile.

Artiste français résidant dans les Vosges, Arnaud Quaranta travaille essentiellement en argentique noir et blanc sur le paysage de Lorraine. Une photographie d’archive et une photographie documentaire d’un paysage en perpétuelle évolution.

Il dépasse l’image par des interventions manuelles sur le papier et définit son travail comme poétique, sensible et rempli de mystère. Le voyage est sa principale source d’inspiration. Il a exposé en France et à l’étranger et ses travaux font partie de collections institutionnelles et privées.. Tout public

Vendredi 2023-11-10 10:00:00 fin : 2024-01-14 18:00:00. 0 EUR.

1 rue Paul Doumer Musée Charles de Bruyères

The Musée Charles de Bruyères is pleased to welcome Arnaud QUARANTA?s exhibition « L??uvre fragile », from November 10, 2023 to January 14, 2024.

This exhibition comprises a series of images selected by the artist, which although recent, seem to come from another time. Anthotypes, black-and-white silver prints, polaroid transfers, images enhanced with ink or charcoal, poor books and artists? books cross and intertwine until they become a form of writing? A fragile work.

Arnaud Quaranta is a French artist based in the Vosges who works mainly in black-and-white silver on the Lorraine landscape. An archive and documentary photograph of a landscape in perpetual evolution.

He goes beyond the image with manual interventions on the paper, defining his work as poetic, sensitive and full of mystery. Travel is his main source of inspiration. He has exhibited in France and abroad, and his work is part of institutional and private collections.

El museo Charles de Bruyères se complace en acoger la exposición « L??uvre fragile » de Arnaud QUARANTA del 10 de noviembre de 2023 al 14 de enero de 2024.

La exposición se compone de una serie de imágenes seleccionadas por el artista que, aunque recientes, parecen proceder de otro tiempo. Antotipos, impresiones en plata en blanco y negro, transferencias polaroid, imágenes realzadas con tinta o carboncillo, libros pobres y libros de artista se cruzan y entrecruzan hasta convertirse en una forma de escritura? Una obra frágil.

Arnaud Quaranta es un artista francés que vive en la región francesa de los Vosgos. Trabaja principalmente con película en blanco y negro sobre el paisaje de Lorena. Una fotografía de archivo y una fotografía documental de un paisaje en perpetua evolución.

Va más allá de la imagen con intervenciones manuales sobre el papel y define su obra como poética, sensible y llena de misterio. Viajar es su principal fuente de inspiración. Ha expuesto en Francia y en el extranjero, y su obra forma parte de colecciones institucionales y privadas.

Das Musée Charles de Bruyères freut sich, die Ausstellung « L??uvre fragile » von Arnaud QUARANTA vom 10. November 2023 bis zum 14. Januar 2024 zu beherbergen.

Die Ausstellung besteht aus einer Reihe von Bildern, die der Künstler ausgewählt hat und die, obwohl sie neu sind, aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen. Anthotypen, Schwarz-Weiß-Film, Polaroid-Transfer, mit Tinte oder Kohle veredelte Bilder, arme Bücher und Künstlerbücher kreuzen sich und überschneiden sich, bis sie zu einer Schrift werden? Das fragile Werk.

Arnaud Quaranta ist ein französischer Künstler, der in den Vogesen lebt. Er arbeitet hauptsächlich mit Schwarz-Weiß-Analogfotos von der Landschaft Lothringens. Eine Archivfotografie und eine Dokumentarfotografie einer sich ständig verändernden Landschaft.

Er überwindet das Bild durch manuelle Eingriffe auf dem Papier und definiert seine Arbeit als poetisch, sensibel und voller Geheimnisse. Das Reisen ist seine wichtigste Inspirationsquelle. Er hat in Frankreich und im Ausland ausgestellt und seine Arbeiten sind Teil von institutionellen und privaten Sammlungen.

